Jornada financiera: el riesgo país cruzó los 1.400 puntos y el Banco Central volvió a vender reservas

Los bonos argentinos siguieron en declive en el exterior y el riesgo país volvió a los 1.400 puntos. (EFE)

La búsqueda de cobertura en dólares volvió a movilizar las operaciones en los distintos segmentos de los mercados bursátil y cambiario, ante la falta de señales de política económica que restablezcan la credibilidad sobre un sendero de recuperación sustentable para la Argentina.

En la plaza informal el dólar libre subió un peso, un alza poco significativa que igual le sirvió para recuperar lo perdido en la rueda anterior y regresar a su precio récord de 167 pesos.

En el mercado oficial, el dólar mayorista ganó escasos cinco centavos, a $77,48, mientras que en el promedio de bancos cerró a $136,87 al contabilizar la carga tributaria del 65 por ciento.

El Banco Central volvió a sacrificar reservas para equilibrar la oferta. El monto operado en el segmento de contado (spot) fue bajo, de unos USD 175,2 millones, sin registro de un incremento en las liquidaciones de agroexportadores.

La brecha entre el dólar libre y el oficial mayorista se amplió a 115%, máxima en tres décadas

“El desbalance entre la demanda y la oferta fue suplido con intervenciones del Banco Central, quien según fuentes privadas habría sufrido un saldo negativo superior a los USD 40 millones”, puntualizó Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.

“Los exportadores aparecen a cuentagotas y el BCRA debe seguir vendiendo dólares, lo cual, ante un escenario de reservas con luz roja, es peligroso”, expresó Carlos Risso, gerente de Cambios de Banco Meridian.

La “huida del peso” o expectativa de devaluación que manejan los agentes financieros se percibió con mayor impacto en los dólares implícitos en la operatoria bursátil. El contado con liquidación trepó ocho pesos o 5%, a un récord de $165,42, mientras que el MEP alcanzó los 150 pesos. La amplia brecha de 15 pesos entre ambas paridades también grafica la percepción de riesgo que pesa sobre la economía argentina.

El salto de los dólares alternativos y el declive de los activos financieros se profundizó en el último mes, por las mayores trabas cambiarias

Mientras que el contado con liqui permite hacerse de dólares que quedan depositados en una cuenta en el exterior del país, con el MEP permanecen en una cuenta en el sistema financiero local.

El salto de los dólares alternativos y el declive de precios de los activos financieros medidos en dólares se profundizó el último mes, luego de establecidas mayores restricciones para acceder a divisas en el mercado oficial.

No es casual que desde el 15 de septiembre pasado el dólar libre haya escalado un 27% y ampliado la brecha con el oficial mayorista a 115%, un rango máximo desde la hiperinflación de 1989, ni que el riesgo país también haya trepado 27% o unas 300 unidades, ahora por encima de los 1.400 puntos, avance que consumió gran parte de la mejora de los rendimientos de deuda tras la reestructuración soberana.

Los bonos en dólares con ley extranjera están siendo vapuleados en Wall Street. Este miércoles perdieron otro 1%, con paridades que van de 39 a 45 dólares.

Según estimaciones privadas, el BCRA finalizó su intervención cambiaria con un saldo neto vendedor entre 40 y 60 millones de dólares

“En la medida en que no haya algún cambio de expectativas, probablemente veamos a los activos argentinos en los niveles actuales. De hecho, hasta que no haya novedades sobre el rumbo económico o alguna medida concreta, no veo que los activos argentinos puedan tener recorrido importante -un cambio de tendencia- en el corto plazo”, resumió Santiago Abdala, director de Portfolio Personal Inversiones.

“Con mayor independencia de los vaivenes externos, los activos domésticos continúan condicionados por los ruidos políticos y la incertidumbre económica, con epicentro en las tensiones cambiarias a raíz de la urgencia que impone dicha adversa evolución”, consideró Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

Para los títulos privados, la jornada resultó más benigna, habida cuenta del cierre negativo de las principales referencias de Wall Street, con caídas promedio del 0,7 por ciento.

Los ADR de compañías argentinas que se negocian en dólares en Wall Street terminaron con números dispares. Las castigadas valuaciones de las acciones argentinas que se negocian en dólares en Wall Street presentan un rebote de hasta 4%, con Corporación América y Ternium a la cabeza. YPF terminó sin cambios, a USD 3,75, y Pampa Energía subió 2,2%, mientras que Grupo Galicia cayó un 2,7% y Banco Macro, un 1,1 por ciento.

El empuje alcista del contado con liquidación permitió al panel S&P Merval concluir con una suba de 2,8% en pesos, a 47.295 puntos, para encadenar la novena rueda consecutiva con ganancias, aunque traducida a dólares representó una baja del 2,4% en el día.

