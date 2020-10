Mercados: la Bolsa porteña sube por novena rueda y las acciones argentinas rebotan en el exterior

Operadores trabajan en el recinto de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. (AP)

La rueda financiera se presenta positiva para la Argentina, con moderado impulso alcista por la suba de los índices de las bolsas de Nueva York.

En ese marco, las castigadas valuaciones de las acciones argentinas que se negocian en dólares en Wall Street presentan un rebote de hasta 5%, con Corporación América a la cabeza, a la vez que el panel S&P Merval de ByMA (Bolsas y Mercados Argentinos) asciende en pesos por novena sesión consecutiva.

Entre los ADR argentinos, YPF gana 2,3%, a USD 3,85, y Banco Francés sube 2,5%, mientras que Grupo Galicia resta un 2,4 por ciento.

La incipiente recuperación de precios de los títulos privados, aún en un piso muy bajo de 300 puntos para el Merval medido en dólares, contrasta con la continuada salida de fondos posicionados en los títulos de deuda en dólares emitidos por el reciente canje de deuda.

Así, los bonos en dólares con ley extranjera caen un 1% este miércoles y las paridades se ubican en un rango d e los 39 a los 45 dólares, con una tasa interna de retorno del orden del 14% anual.

En ese sentido, el riesgo país de JP Morgan, que mide el diferencial de la tasa del bono del Tesoro de los EEUU a 10 años con sus similares emergentes, asciende 24 unidades para la Argentina, a 1.392 puntos básicos. El riesgo país asciende un 26% en el último mes, casi 300 enteros.

Fuertes presiones cambiarias provocan una brecha superior al 100% en la cotización oficial del dólar y los mercados alternativos para hacerse de divisas

“Ya con la misión del FMI terminada, el mercado, que no está ‘priceando’ (trasladando a precios) un buen panorama, espera a ver qué medidas le pedirá el organismo internacional al gobierno para posponer los vencimientos del préstamo realizado”, afirmó Joaquín Candia, analista de Rava Sociedad de Bolsa

Gustavo Ber, economista del Estudio Ber, argumentó que “las tensiones cambiarias no dan respiro, y así es que su estabilización se convierte en el principal foco de preocupación, toda vez que las brechas (cambiarias) superiores al 100% generan distorsiones que no resultan sustentables”, en medio de “crecientes tensiones políticas y desequilibrios ‘macro’ que no contribuyen, y habrá que esperar hasta la próxima misión del FMI a mediados de noviembre para evaluar acuerdos”.

El indicador líder S&P Merval de Buenos Aires mejoraba un 0,9%, a 46.400 unidades, a las 13:30 horas, con lo que acumula una mejora del 12% en lo que va de octubre.

“Los Cedear (acciones de empresas extranjeras que cotizan en la plaza local) llegaron a concentrar más del 70% del total del volumen de acciones operado en el mercado local”, indicó un reporte del agente de liquidación y compensación Neix.

