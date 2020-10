El ministerio de Economía licitará mañana un bono en pesos atado al dólar para fomentar la liquidación del agro

Según informó el Ministerio de Economía que conduce Martín Guzmán, la suscripción será únicamente en pesos al tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central en función de la Comunicación "A" 3500 correspondiente al día anterior a la licitación.

Luego de que la semana pasada el ministro de Economía Martín Guzmán anunciara una serie de medidas tendientes a fortalecer el nivel de reservas del país, desde el Palacio de Hacienda se informó que se licitará mañana un Bono del Tesoro Nacional atado a la cotización del dólar (dollar linked) por el equivalente a USD 500 millones con vencimiento el 30 de noviembre de 2021.

Se trata de un instrumento con el que el Gobierno apunta a financiar al Tesoro de la Nación evitando tener que recurrir a una mayor emisión de dinero en un contexto donde se lanzaron muchos pesos a la calle para asistir a los sectores más vulnerables y a las empresas afectadas por el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) que rige desde el 20 de marzo para morigerar los contagios de coronavirus.

Pero además el Gobierno de Alberto Fernández apunta a fomentar la liquidación del agro luego de que se anunciara la semana pasada una baja de las retenciones a la soja del 33% al 30% por 90 días.

Por otra parte, la licitación anunciada para busca cubrir la expectativa de devaluación del dólar oficial y por ese motivo se espera ver el resultado de la para determinar el éxito o no del instrumento.

“El Ministerio de Economía ofrece en este nuevo llamado a licitación Bonos del Tesoro Nacional que otorgan tasas de rendimiento acordes a las políticas de deuda oportunamente comunicadas”, indicó el Palacio de Hacienda a través de un comunicado.

La suscripción será únicamente en pesos al tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central en función de la Comunicación "A" 3500 correspondiente al día anterior a la licitación

Detalló que la licitación se realizará mediante indicación de tasas, las que deberán ser múltiplos de 0,05% con un mínimo de 0% y un máximo de 0,25%.

Remarcó que habrá un tramo competitivo y uno no competitivo y añadió que las ofertas que se presenten en el tramo competitivo deberán indicar la tasa a la cual ofertan y el monto a suscribir, que deberá expresarse por cada dólar.

Cabe destacar que las ofertas que se presenten en el tramo no competitivo estarán limitadas a un monto máximo de USD 50.000 y debe consignarse únicamente el monto a suscribir.

"El Ministerio de Economía ofrece en este nuevo llamado a licitación Bonos del Tesoro Nacional que otorgan tasas de rendimientos acordes a las políticas de deuda oportunamente comunicadas”, indicó el Palacio de Hacienda a través de un comunicado.

En tanto, la liquidación de las ofertas se efectuará el próximo jueves, de acuerdo a lo que informó el Ministerio de Economía en el comunicado.

Lo que quiere el Gobierno es buscar financiamiento en pesos ajustado pro el tipo de cambio para también poder cubrir la mochila grande del déficit fiscal y además tiene vencimientos de deuda por cubrir (Amilcar Collante)

La suscripción será únicamente en pesos al tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central en función de la Comunicación "A" 3500 correspondiente al día anterior a la licitación.

“El dólar mayorista tuvo un movimiento importante en los últimos días. Lo que quiere el Gobierno es buscar financiamiento en pesos ajustado pro el tipo de cambio para también poder cubrir la mochila grande del déficit fiscal y además tiene vencimientos de deuda por cubrir. Mientras más pueda colocar deuda en pesos en el mercado local menos uso va a tener que hacer de la emisión monetaria”, dijo a Infobae el fundador y economista Jefe del Centro de Estudios Económicos del Sur (CESUR), Amilcar Collante.

Y agregó: “El Gobierno también trata de cubrir la expectativa de devaluación del dólar oficial. Será bueno ver cuánto logra colocar”.

Para Nery Persichini, de GMA Capital, se trata de una decisión basada en la elevada preferencia del mercado por instrumentos de cobertura.

También busca ofrecer una opción para que la cadena agroexportadora pueda aplicar los pesos de una eventual mayor liquidación de divisas tras la reducción temporaria en las retenciones (Nery Persichini)

“También busca ofrecer una opción para que la cadena agroexportadora pueda aplicar los pesos de una eventual mayor liquidación de divisas tras la reducción temporaria en las retenciones. Probablemente tenga buena recepción entre los fondos que replican al dólar oficial y que, ante la falta de un vehículo soberano, arman carteras con hasta 70% de instrumentos sintéticos (bonos en pesos más cobertura en ROFEX)”, consideró.

Mientras que desde la consultora Eco Go destacaron: “En el análisis de la cobertura de la cartera de pesos, consideramos que la diversificación vía instrumentos dollar-linked que empezará a licitar el Tesoro puede tener sentido en un escenario donde se espera una aceleración de la depreciación del tipo de cambio oficial sostenida en el tiempo, incluso por arriba del ritmo de inflación, y no un salto de una vez para volver al ritmo de depreciación gradual, siempre y cuando no se vaya a un esquema de desdoblamiento del tipo de cambio”.

