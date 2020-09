Cecilia Todesca: “Tomamos decisiones antes de llegar a una devaluación, porque esa no es la solución en este momento”

(Presidencia)





La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, respaldó las restricciones a la compra del dólar impulsadas por el Gobierno la semana pasada, y argumentó que se adoptaron para evitar una devaluación y cuidar las reservas. “ El tema es tomar las decisiones antes de que llegues a una devaluación que nosotros creemos que no es la solución en este momento. Porque una devaluación sería profundizar la contracción del PIB, hacer caer más los salarios reales , es una rueda al revés del sentido que tenemos que buscar, que es el del crecimiento”, dijo.

En conversación con Radio 10, la funcionaria se refirió a la situación económica y se quejó por dirigentes que “agitan las aguas” en medio de la crisis económica.

“A mi me parece que sobre la crisis económica que se vive, que es muy fuerte y que se profundizó con la pandemia, hay dirigentes a los que les parece buena idea montarse sobre esa situación y agitar las aguas con todo tipo de fantasmas. La verdad que no sé cuánto de eso es lo que piensa el común de la gente y cuánto son nichos particulares”, dijo. "Este clima de zozobra permanente desgasta mucho a la población cuando la situación económica es tan difícil.

“La gente está asustada, ¿cómo no vas a estar asustado? Ayer se publicaron los datos del producto bruto, como habíamos anticipado, un golpe brutal. Hoy va a salir el dato de desempleo, yo no tengo los números pero es obvio que va a dar un aumento del desempleo. Y de la tasa de inactividad también porque hay gente que ni siquiera ha podido salir a buscar trabajo. La semana que viene se publican los datos de pobreza, también vamos a ver un incremento en indigencia y en pobreza, a pesar del gran esfuerzo que se ha hecho, que a esta altura son 5,5 puntos del producto bruto el gasto directo en políticas para morigerar el impacto del covid. IFE, ATP, bonos y, luego, otros dos puntos por el lado del crédito productivo. Pero un parate como el que se ha generado es imposible de compensar ”, dijo.

Respecto de las previsiones económicas para el año que viene, contenidas en el proyecto de Ley de Presupuesto, la funcionaria dijo que esperan una recuperación.

“Nosotros vemos una economía recuperándose el año que viene. De hecho, ya vemos números de recuperación en el tercer trimestre aunque lógico con mucha heterogeneidad porque vemos algunos sectores que todavía no están pudiendo funcionar", comentó.

En cuanto a las medidas cambiarias tomadas la semana pasada por el Banco Central, Todesca respaldó las decisiones.

“ Los temas del mercado de cambio en la Argentina son de orden estructural. Las medidas que hemos tomado tienen que ver con proteger las reservas , eso hay que hacerlo antes de que sea demasiado tarde. Entonces no es que nosotros ahora estamos en una situación en la cual no podemos aguantar el goteo mensual, nosotros podemos aguantar, el tema es tomar las decisiones antes de que llegues a una devaluación que nosotros creemos que no es la solución en este momento. Porque una devaluación sería profundizar la contracción del PIB, hacer caer más los salarios reales, es una rueda al revés del sentido que tenemos que buscar, que es el del crecimiento”, dijo.

“Todos sabemos que en la Argentina tenemos este faltante de dólares que en realidad sabemos que es bastante peculiar la situación en la que estamos, porque hoy nos sobran los dólares del comercio. Tenemos saldo comercial positivo. Pero tenemos este otro canal que es el financiero, que tiene que ver con que desde hace mucho tiempo los argentinos y las argentinas ahorramos en dólares. Entonces eso es una demanda permanente sobre el mercado de cambios que es muy difícil de abastecer”, añadió.

“Estamos trabajando en lo estructural, porque no hay atajos. Tenemos que mejorar nuestra estructura productiva para poder identificar en las cadenas de valor qué insumos o qué maquinarias queremos producir en la Argentina. ¿Por qué? ¿Porque queremos fabricarlo todo? No, eso es un discurso viejo de los 70. Pero nosotros necesitamos generar trabajo y tenemos las capacidades. Entonces, no es sustituir, es generar las cadenas de trabajo en las que sabemos que podemos hacerlo bien”, dijo.

“Estamos en una situación muy difícil, pero en algún momento podremos dar vuelta la página y vamos a recuperar la tranquilidad y vamos a poder ir creciendo”, sostuvo la funcionaria.

