Virtual feriado cambiario: tres operaciones en dólares que quedaron trabadas en el mercado oficial

Se acerca octubre y con el inicio de un nuevo mes, siempre se acentúa la compra de divisas por parte de particulares, con el cupo de USD 200 mensual fijado desde fines de diciembre pasado.

Para desalentar la demanda por esta vía, el BCRA dispuso el pago de un 35% como adelanto del impuesto a las Ganancias, que sumado al impuesto “solidario” de 30% llevó al precio del dólar al público por encima de los $130, para quedar cerca de los valores del mercado informal y los bursátiles.

Las nuevas medidas cambiarias no achicaron la brecha ni frenaron la caída de reservas, pero añadieron tensión e incertidumbre en lo referido al mercado oficial. A una semana del ajuste, que también limita el acceso a divisas para empresas con deuda en el exterior, todavía no se define cómo se efectuarán las ventas del dólar oficial.

El analista financiero Christian Buteler afirmó que “los dólares alternativos no convergieron con los $130 del oficial, si no que subieron 10 pesos. El riesgo país subió y los bonos del canje ya rinden 15%. La medida fue mala, no dio los resultados esperados y todavía no se está aplicando”.

“Tal vez en dos meses vamos a tener el mismo problema de reservas internacionales porque este tipo de control que implementó el Central la semana pasada no va a funcionar”, afirmó Emmanuel Álvarez Agis, director de PxQ Consultora. “Con este nivel de brecha es imposible pensar que la economía va a ir por buen camino: tanto tanto la recuperación como la estabilización nominal de la economía está en seria duda si el Banco Central no es capaz de cerrar esa brecha”, agregó el ex viceministro de Economía de Axel Kicillof en un seminario organizado por Max Valores.

Los bancos están solventes, tienen divisas para dar a aquellos ahorristas que -previo turno- quieren retirar sus fondos, pero en el presente hay tres trabas que están restringiendo la operatoria formal. Con todo, como adelantó Infobae, Anses proporcionará al Banco Central los datos necesarios para regularizar la venta del cupo mensual de USD 200.

1) No se puede comprar dólar “ahorro”. Además de la carga impositiva de 65%, que a precio récord de $131,77 en promedio de bancos hace inaccesible al billete para muchos ahorristas, se sumó en los últimos cinco días hábiles el virtual feriado cambiario, debido a que los bancos no efectúan las operaciones al no poder corroborar que el cliente esté habilitado en las bases de la Anses.

Ayer, el Banco Central y la Anses emitieron un comunicado para informar que el primer organismo le solicitó al segundo la información para que el BCRA “valide a los bancos los datos necesarios a los efectos de habilitar a personas humanas la compra de divisas para atesoramiento”.

“A partir de este acuerdo, las entidades financieras dejarán de consultar en la página de Internet de la Anses para obtener la certificación negativa denegada y realizarán esa certificación contra la base de información del BCRA. La Anses compartirá la información con el BCRA dentro del marco de un acuerdo de colaboración que resguarda la privacidad de la información”, agregó.

Aunque no hay certezas acerca de cuándo se reactivará el mercado, se espera que con estas medidas la operatoria pueda normalizarse.

La pantalla de Anses

2) Bloqueo a transferencias y apertura de cuentas. Ahora, para abrir una nueva cuenta en dólares, los bancos deben evaluar los ingresos del solicitante, cuando antes regían los mismos requisitos que había para la apertura de cajas de ahorro en pesos.

En el mismo sentido, las cajas de ahorro en dólares de particulares no reciben acreditaciones desde la semana pasada, porque el BCRA dispuso que los bancos deben controlar que su titular no sea beneficiario de un plan de ayuda social de Anses. Ayer, el BCRA anunció que eliminará ese requisito de su comunicación A7105; mientras no se haga ese cambio normativo, no habrá transferencias en dólares para personas físicas.

“Es muy grave que no se pueda comprar dólares ni siquiera cumpliendo con las regulaciones nuevas del Banco Central. El BCRA se desentiende de las ventas de USD 200, pero no repara que eso lo puede perjudicar, porque crea más desconfianza sobre el sistema y pone en riesgo, incluso, el tema de los depósitos: hay USD 17.000 millones de depósitos privados en los bancos y no se puede jugar con eso. Aunque una cosa no tiene que ver con la otra directamente, le pone un ruido, sumado a la dificultad con las transferencias”, comentó Buteler a Infobae.

3) Freno al dólar MEP. En las últimas horas los bancos comenzaron a rechazar transferencia de dólares provenientes de brokers a cuentas de sus clientes, hasta poder aplicar la nueva normativa.

“Para operar MEP, la operatoria con los bonos no tiene ningún problema. La dificultad es para que a los clientes les lleguen los dólares a su cuenta en el banco. Es bastante común que llegue ‘rebotado’. Los bancos tienen que ir a chequear con la Anses y ver de dónde salieron los dólares y si la persona estaba habilitada para comprarlos y aparentemente está fallando ese chequeo contra la base de la Anses. Desde la semana pasada hay una desconexión: los bancos no lo pueden aceptar porque tiene que ir a chequear antes, pero la base no funciona”, indicó a Infobae un operador de una reconocida sociedad de Bolsa.

La dolarización vía bursátil consiste en la compra de acciones o bonos con pesos, para ser vendidos en dólares. La operatoria del MEP permite mantener los dólares en una cuenta dentro del sistema financiero local, mientras que con el contado con liquidación, las divisas quedan depositadas en una cuenta en el exterior.

No hay “corralito”, porque los bancos están solventes y pueden devolver los dólares a los ahorristas, pero en la última semana hubo más trabas para las operaciones formales

“Termina siendo más incentivo para hacer contado con liqui, porque ahora para pasar de especie ‘C’ a especie ‘D’ no tiene parking. Para quien tiene dólares, convertir esos dólares locales por dólares en cuenta en el exterior es cero parking, se hace al instante y pueden ser transferidos a EEUU inmediatamente”, agregó el operador.

Estos negocios entre privados son legales y no representan una pérdida de reservas o salida de dólares del sistema financiero, lo que vulgarmente se denomina “fuga” de capitales.

Cabe recordar que desde el pasado 30 de abril, las empresas que accedan a líneas de créditos con tasas subsidiadas no pueden comprar dólares sin autorización previa del BCRA y tampoco pueden hacerlo mediante operaciones de compra-venta de títulos valores con liquidación en moneda extranjera.

