Verano y pandemia: crece la demanda del turismo interno y en especial el alquiler de casas para disfrutar espacios abiertos

Como consecuencia de la pandemia de COVID-19 y el consecuente aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) decretado por el Gobierno hasta el 20 de septiembre con el fin de morigerar la propagación del virus, la temporada de verano se prevé fuera de lo común para la industria turística. Con las vacaciones de invierno perdidas, desde el sector apuestan a que la situación epidemiológica se recupere y se puedan reactivar sus actividades bajo estrictos protocolos sanitarios.

El Ministerio de Turismo y Deportes ratificó que se podrá llevar adelante la temporada de verano en Argentina cumpliendo los protocolos diseñados tanto para la gastronomía, como para la hotelería y las agencias. En ese sentido, confirmó que ya está trabajando para que se pueda llevar adelante la temporada de verano con protocolos sanitarios que podrían aplicarse en los balnearios y en los servicios de transporte turístico.

El gobierno bonaerense presentó al Ministerio de Turismo un borrador con un protocolo para las playas de la costa. La distancia social y la capacidad limitada en cada playa serán las claves de las medidas.

Asimismo, el Gobierno nacional y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) avanzaron en el diálogo para la probable reactivación de los vuelos regulares en el mes de octubre, tanto domésticos como internacionales, en una reunión virtual celebrada entre el ministro de Transporte, Mario Meoni; la titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Paola Tamburelli; y el vicepresidente para América de IATA, Peter Cerda.

“ Estamos trabajando para que el primero de octubre sea el regreso para los vuelos regulares, tanto domésticos como internacionales ”, aseguró Tamburelli en un seminario online con representaciones del sector aeronáutico.

La industria está lista para comenzar a volar de manera segura y Argentina se encuentra muy preparada para encarar esa recuperación, que va a significar, no solamente la recuperación de la industria, sino de la economía a través de los viajes y el turismo (Peter Cerda)

Sin embargo, Paola Tamburelli aclaró que la fecha estará sujeta a la decisión final de las autoridades sanitarias y de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo. “Hay que tener en cuenta que, por la dinámica propia del virus, la situación sanitaria varía de provincia en provincia”, explicó.

“ Las autoridades de Salud han estado trabajando y aprobaron un protocolo que ya está listo y al cual vamos a aportar nuestra visión para su aplicación de manera segura y viable y avanzaremos para la reactivación ”, detalló Cerda.

“La industria está lista para comenzar a volar de manera segura y Argentina se encuentra muy preparada para encarar esa recuperación, que va a significar, no solamente la recuperación de la industria, sino de la economía a través de los viajes y el turismo”, afirmó el directivo. Y agregó que Argentina está coordinando con los países vecinos para la reapertura de fronteras y la aplicación de los protocolos de manera coordinada.

Opciones para la temporada verano

Desde la agencia de turismo AlMundo dijeron a Infobae: “ los pasajeros están seleccionando estadías más largas y a nivel doméstico en las compras de verano 2021” . Por tal motivo tienen diseñados paquetes para viajar dentro del país como Calafate-Ushuaia, Bariloche-San Martín de los Andes, o Mendoza-San Rafael. También para Salta-Cafayate-Tucumán. Hay paquetes por diversas duraciones en todos los destinos del país y con excursiones incluidas que van desde $27.000 hasta $38.000 para una estadía de seis noches por persona.

Según la agencia de viajes Despegar, más del 85% de los argentinos compraron para enero y febrero 2021, principalmente hacia destinos nacionales (Getty)

Con respecto a la hotelería, hay ofertas y disponibilidad en los principales destinos turísticos desde la costa atlántica, hasta el norte y sur del país. Desde la agencia ofrecen un seguro de cancelación “extra covid”, que permite contratar un seguro para cancelación y reembolso ante el caso de covid positivo previo al viaje.

Este servicio permite que en caso de presentar síntomas o al realizar el hisopado previo al viaje y si el diagnóstico es positivo obtener un reembolso de hasta USD 500 de lo abonado por el viaje .

Asimismo, uno de los servicios que está tomando gran relevancia es el alquiler de autos . “Los viajeros priorizan la forma de viajar en forma independiente y autónoma, que, además de dar libertad de recorrido y manejo de tiempos y paradas, da mayor seguridad ya que al circular, no están en contacto con otras personas, como es el caso en cualquier transporte público”, remarcaron.

Según la agencia de viajes Despegar, más del 85% de los viajes que los argentinos compraron en la plataforma tiene como fecha de viaje enero y febrero 2021, principalmente hacia los destinos nacionales.

“Los viajes cortos y cercanos están cobrando relevancia, porque las personas, atentas a la situación sanitaria, se sienten más tranquilas visitando aquellos lugares donde tienen un mayor conocimiento del tema sanitario y a los que pueden llegar en auto”, dijeron a Infobae.

En ese contexto, destacaron las fuentes que tomando como fecha de viaje enero-febrero de 2021, se consiguen los paquetes de 6 y 7 noches (incluye vuelo y alojamiento, precios por persona) en Iguazú, Ushuaia y Bariloche con precios desde $15.800 para el primer caso; $23.275 para el segundo y $16.665 para el tercero.

Los viajes cortos y cercanos están cobrando relevancia, porque las personas, atentas a la situación sanitaria, se sienten más tranquilas visitando aquellos lugares donde tienen un mayor conocimiento del tema sanitario y a los que pueden llegar en auto

Otro de los destinos más buscados según la agencia para esta temporada son los de cercanía. Ahí se contemplan escapadas cortas, de tres noches de alojamiento en Tandil (a partir de $10.156); San Antonio de Areco (desde $9.365) y Chascomús (desde 12.082 pesos).

Expectativas de los consumidores

Un estudio de la citada agencia de viajes reveló que 58% de los encuestados hará su primer viaje post COVID-19 al interior del país . “La necesidad de relajarse y desconectarse son sus principales motivaciones”, destaca el informe. Y agrega: "un 18% dijo que viajaría para conocer destinos nuevos, 15% para visitar amigos y familia; y 14% porque les gusta el destino escogido.

“El avión sigue siendo la opción de viaje más escogida, con 50% de las respuestas, aunque se observa una tendencia en crecimiento en cuanto al uso del auto, propio o alquilado. La mayor parte, además, afirma que viajaría en pareja (35%)”, añadió.

El uso de autos para vacacionar surge como una tendencia vinculada a evitar los contagios de Covid-19 en medios de transporte como aviones o colectivos de larga distnacia.

Además, los hoteles comenzaron a adaptarse a la nueva realidad que impone la pandemia y están haciendo cambios para que la estadía de los viajeros sea segura , destacaron desde Despegar. En ese sentido, afirmaron que se han redistribuido los espacios de circulación, preparado un estricto protocolo de higiene y desinfección, y se readaptó el servicio de comidas según las nuevas normas.

“ Entre los cambios en el comportamiento de los viajeros se destaca que los turistas buscan paquetes con fechas flexibles y una de sus principales prioridades es el protocolo de bioseguridad de los servicios que contratan ”, detallaron.

Respetar la distancia, usar barbijo, mantener la higiene personal son las prácticas comunes exigidas y que se deben cumplir en todo el país. En tanto, los gobiernos municipales avanzan en el diseño de protocolo y llevan adelante negociaciones con las cámaras que nuclean hoteles y transportes para tener planteado un escenario posible para el verano.

Los gobiernos municipales avanzan en el diseño de protocolo y llevan adelante negociaciones con las cámaras que nuclean hoteles y transportes para tener planteado un escenario posible

Crece la demanda de alquiler en casas en barrios cerrados

Según un relevamiento que llevó a cabo Infobae entre corredores inmobiliarios de la provincia de Buenos Aires, las consultas por alquileres en espacios abiertos, con jardín y pileta, como en los countries comenzaron antes que en otros años .

"Las personas que están viviendo hoy en un departamento quieren asegurarse un lugar con jardín y al aire libre en caso de que no puedan viajar a la costa atlántica o a donde habitualmente veranean", dijo Horacio Benvenuto, gerente general de la inmobiliaria Izrastzoff

Las personas están interesadas en alquilar desde julio y por una temporada extendida de hasta siete meses y no por dos o tres como se hace habitualmente.

En ese sentido, Horacio Benvenuto, gerente general de la Inmobiliaria Izrastzoff, destacó que la temporada que suele comenzar en agosto, este año empezó a mediados de julio pero que dada la extensión de la cuarentena, esa amplitud comenzó a mermar.

“ Los clientes están buscando un período más largo. Entre tres y siete meses para instalarse a partir de septiembre octubre en un lugar con pileta y jardín. Hay varias áreas como el camino Bancalari, Nordelta, Villanueva, Escobar y Pilar. Hoy esa demanda sigue, pero con períodos más cortos de tres o cuatro meses ”, detalló.

Asimismo, dijo a este medio que hay una alta demanda que no se corresponde con la oferta, que es más escasa. Y agregó que en distintos barrios privados de la zona norte de la provincia de Buenos Aires ya se arman listas de espera para poder alquilar.

Hay una alta demanda que no se corresponde con la oferta, que es más escasa. En algunos barrios privados de la zona norte de la provincia de Buenos Aires ya se arman listas de espera para poder alquilar (Horacio Benvenuto)

“ La oferta va apareciendo muy de a poco y hay lista de esperas. Los propietarios todavía no saben lo que van a poder hacer por la pandemia. Si se quiere ir a la costa y no sabe todavía si va a poder entrar ni en qué condiciones. Si va a tener que hacer cola para ir a la playa por ejemplo. O si se quiere ir al sur del país, hoy por hoy no te dejan pasar”, planteó.

Según Benvenuto, “quién está viviendo en un departamento quiere asegurarse un lugar con jardín y al aire libre en caso de que no pueda viajar a la costa atlántica o a donde habitualmente veranea”.

Damian Garbarini, director de DG Negocios Inmobiliarios dijo a Infobae que en agosto se ha alquilado lo anual y semestral y también hay reserva de temporada en la zona sur de la provincia de Buenos Aires

Con respecto los precios, Benvenuto dijo: “se registran subas en pesos de hasta 40%, aunque la mayoría de los propietarios están optando por dolarizar el costo del alquiler”.

“Antes se manejaban precios en dólares en las propiedades más exclusivas y hoy se está dolarizando todo. Las propiedades que se manejaban el año pasado en dólares están al mismo precio. Y las que se manejaban en pesos ahora están en dólares, y en algunos casos subas de hasta 40% con relación al año pasado”, aseguró.

Los precios en casas más chicas tienen valores a partir de los USD 2.000 para todo enero. Se trata de inmuebles ubicados en barrios privados de zona Norte como Santa Bárbara, Aires de Pilar, El Encuentro y Laguna del Sol.

Las propiedades que se manejaban el año pasado en dólares están al mismo precio. Y las que se manejaban en pesos ahora están en dólares, y en algunos casos subas de hasta 40% con relación al año pasado

“ Los valores en las mejores casas y en los barrios más exclusivos, con inmuebles grandes de 500 metros cuadrados construidos cuestan entre USD 6.000 y USD 10.000 en enero ”, afirmó.

Con respecto a lo que pueda suceder con los espacios compartidos en el verano, como las canchas de fútbol, tenis, gimnasios y piletas, el operador inmobiliario contó: “aún no está claro que va a pasar y que dependerá de la evolución de los contagios y las autorizaciones que den los municipios y los gobiernos provincial y nacional”.

“ Lo que se está pactando que si por cuestiones de fuerza mayor, imposiciones del Gobierno, no se pudiera tomar posesión, en esos casos se anulará el alquiler y se devolverá la plata sin penalidades ”, explicó.

Damian Garbarini, director de DG Negocios Inmobiliarios dijo a Infobae que en agosto se ha alquilado lo anual y semestral y también hay reserva de temporada en la zona sur de la provincia de Buenos Aires. “Actualmente hay muy pocas opciones porque hay personas que no las ponen en alquiler ya que se quedarán ellos o sus amistadas allí. Quienes las alquilan piden valores que rondan el doble en relación a 2019. Se duplicó al 100% el valor del alquiler temporada. Ese es el efecto que vemos ”, remarcó.

Mientras que Fernando Pozzi, socio de Inmobiliaria Pozzi, comentó a Infobae: "existe un cambio de comportamiento de la demanda respecto al año anterior. “ Desde junio hay un alto nivel de consultas para alquilar casas con jardín, parrilla y pileta, para contratos de tres años de vigencia . La motivación de las familias es real, sin dudas se debe a que son muchos los meses de confinamiento principalmente para las familias con chicos que residen en departamentos”, explicó.

En algunos de los barrios cerrados de Tigre con 2 o 3 dormitorios, jardín, parrilla y pileta se pueden encontrar alquileres desde USD 2.500 por mes, en adelante

“Respecto al alquiler de temporada 2020/21 pasa lo mismo, empezamos a notar pedidos anticipadamente y pareciera ir en aumento. Las casas en barrios cerrados serán muy demandadas, pero aún es muy temprano y son muy pocos los propietarios que toman la decisión de poner el inmueble en oferta. Creemos que se debe en gran medida a que no está claro que pasará con el tema de la pandemia, existen muchas dudas y miedos de si se podrá vacacionar en la Costa Atlántica como así también en el exterior ”, dijo en línea con sus colegas.

Respecto a valores de alquiler de temporada, las casas en algunos de los barrios cerrados de Tigre con 2 o 3 dormitorios, jardín, parrilla y pileta se pueden encontrar desde USD 2.500 por mes, en adelante, dependiendo su ubicación y confort.

"Respecto a los alquileres de temporada para casas quintas fuera de barrios cerrados, no vemos aun demanda, al igual que en los últimos años , donde las consultas llegan mediando la primavera, sostuvo Pozzi.

