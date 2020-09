Jornada financiera: limitadas por el feriado en EEUU, empezaron las operaciones con los bonos del canje

Con la reestructuración de deuda resuelta, el mercado bursátil argentino inicia una nueva etapa. (Reuters)

El mercado argentino se movió este lunes con la mirada puesta en el inicio de las operaciones formales de los nuevos bonos involucrados en los canjes de deuda que recientemente concluyó el Gobierno, aunque la operatoria resultó limitada por un feriado en la plaza estadounidense.

Entre los flamantes títulos públicos con ley argentina, el Bono en dólares AL 1% 2029 (AL29) estuvo ofrecido a $6.280 (USD 50,64 según un contado con liqui de $124); el Bono en dólares Step Up 2030 (AL30) operó a $6.280 (USD 50,65); el Bono Step Up 2035 (AL35) cotizó a $5.660 (USD 45,64) y el Bono Step Up 2038 (AE38), a $6.190 (USD 49,92), paridades que apuntan a una exit yield del 12%, en línea con lo esperado por los analistas, un punto porcentual por encima que la tasa de los bonos con ley extranjera, del orden del 11 por ciento.

Los nuevos bonos en dólares con ley argentina se alinearon en torno a una ’exit yield’ del 12%

“Los nuevos bonos en dólares arrancaron con una positiva marcha en sus cotizaciones en pesos, con el AL30 concentrando el mayor volumen tal como era previsto, dentro de un clima de limitada operatoria ya que se espera para mañana (martes) el debut en el exterior. Recién a partir de entonces comenzará a armarse el mercado”, sintetizó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

Nery Persichini, Head of Strategy de GMA Capital, consideró que “el canje de la deuda fue tan solo el ‘final del principio’ de la resolución de los interrogantes económicos y financieros argentinos. No obstante, a pesar de los desafíos, el escenario de hiperliquidez global podría jugar a favor de la curva argentina en el corto plazo”.

Los analistas de Balanz Capital advirtieron que “resuelto el problema de la deuda, las miradas están puestas en la presentación del Presupuesto del año que viene, que promete traer la estrategia fiscal y monetaria para el año que viene, y se presentaría la próxima semana ante el Congreso. El foco también se centrará en la estrategia del Gobierno para reducir la brecha cambiaria, que aún se mantiene cerca de los máximos históricos, donde el Gobierno parecería estar analizando varias alternativas”.

Los operadores dijeron a Reuters se aguarda para el martes la conformación en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) para los nuevos bonos, al tiempo que se espera una reconfiguración del riesgo país del banco JP Morgan. El indicador marcaba este lunes los 2.147 puntos básicos para la Argentina.

“Entre el feriado en Estados Unidos y el parking’ (período en el que los activos están inmovilizados) de cinco días para los bonos del canje, está muy tranquilo el día”, afirmó un operador.

La calificadora de riesgos S&P informó este lunes que subió la calificación crediticia de Argentina a “CCC+” desde “default selectivo” después de que el país acordó con acreedores una reestructuración de deuda tanto bajo legislación local como extranjera.

El índice bursátil S&P Merval de Buenos Aires aumentó un 1,4%, a 45.691 unidades, luego de perder un 2,9% la semana pasada.

El BCRA logró comprar reservas

En un día atípico por el feriado en los EEUU se percibió una suerte de distensión en la plaza cambiaria, con una nueva caída del dólar blue a su precio más bajo en casi un mes y una rueda mayorista en la que el BCRA no necesitó vender divisas.

El dólar en el mercado formal sostuvo el gradual deslizamiento alcista. Al público promedió este lunes los $102,55 para la venta, con el recargo de 30% por la aplicación del llamado impuesto “solidario” (PAIS). El dólar mayorista avanzó 21 centavos, a $74,65, con un incremento acumulado en lo que va del año de 24,6 por ciento.

El monto operado en el segmento de contado (spot) sumó escasos USD 117 millones, en una rueda muy reducida por el feriado en los EEUU. “Fuentes privadas del mercado estimaron que la autoridad monetaria tuvo un leve saldo positivo por su intervención de hoy, de unos USD 10 millones aproximadamente ”, comentó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

En tanto, el dólar blue cerró ofrecido a $131, su precio más bajo desde el 11 de agosto, lejos del máximo intradiario de $140 alcanzado el pasado 24 de julio. La semana pasada el dólar blue restó cuatro pesos o 2,9 por ciento.

