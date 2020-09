Qué alternativas analiza el Gobierno para reconvertir al IFE en un plan de empleo

El ministro Martín Guzman busca cómo reducir el déficit fiscal

Con el cambio del modelo del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) que ya pasó de ser un apoyo al pago de salarios a un incentivo para la contratación de personal vía los créditos subsidiados; ahora el Gobierno avanza en la modificación del otro programa de ayuda social que se lanzó consecuencia del Covid 19.

Ahora, la discusión se comenzó a centrar en el futuro del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y que muy pocos entienden que pueda continuar como está hasta hoy. Más cuando comiencen los intercambios con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y de cara a la reducción del déficit que adelantó el ministro de Economía, Martín Guzmán, para el 2021.

El tema ya tomó centralidad en el gabinete económico de este semana y como sucedió con el aumento jubilatorio, la discusión está dada entre la Anses y el Ministerio de Economía o, dicho de otra manera, entre el que paga y el que autoriza el pago.

“El dato del déficit para 2021 de 4,5% que adelantó el ministro Guzmán muestra que hay un recorte. Todos saben que se tiene que ir desarmando y que no se puede mantener en el tiempo . Más con una negociación con el Fondo Monetario Internacional”, explicó a Infobae un hombre que frecuenta la Casa Rosada

En el encuentro del miércoles por la tarde del gabinete económico del que participaron el Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, se habló de cronograma del tercer pago del IFE, que va a impactar en casi 9 millones de familias argentinas.

Del encuentro formaron parte los titulares del ministerio de Trabajo, Claudio Moroni; de Economía, Martín Guzmán; de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; el presidente del Banco Central de la República Argentina, Miguel Pesce; de la Anses, Fernanda Raverta y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco.

El posible cambio ya tomó centralidad en el gabinete económico

“ La discusión que se está dando en el gabinete económico está centrada en si se paga un nuevo IFE o si la Anses muta el sistema hacia un programa focalizado”, explicó un funcionario que suele participar de los encuentros en donde se discute el camino a seguir.

“La decisión no está tomada porque hay diferentes miradas ”, explicaron desde el Gabinete Económico. “La Anses está trabajando en la post pandemia. El IFE es un bono de emergencia. Lo que tiene que derivar eso es en un plan social que contenga, capacite y ligue al empleo a una gran cantidad de personas que encontramos gracias al IFE en la informalidad total”, agregaron.

Este último dato es esencial para lo que se va a buscar en el nuevo modelo y, de alguna manera, combinarlo con los beneficios del ATP para quien contrate personal. “Tenemos un cantidad de personas que estaban en la informalidad que ahora contamos con sus datos, los podemos rastrear y empezar a censar, por zonas por ejemplo, y empezar a unir a las empresas con ATP que busquen crecer en la contratación de personal y unir las dos partes”, explicó un funcionario nacional.

En el Gobierno repiten que en la Argentina existen los planes universales, no sólo la Asignación Universal por Hijo (AUH), sino que señalan las moratorias jubilatorias, la educación y la salud pública como ejemplos. “Estos son todos planes que son políticas de Estado y que todos los gobiernos vienen respetando”.

A partir de esto, y teniendo en cuenta que son 9 millones de personas las que hoy reciben el IFE, en la reunión de gabinete no sólo se discutió sobre cómo desarmarlo desde el punto de vista económico sino también desde el punto de vista político. “La salida del IFE tiene que ser un plan con consenso de las fuerzas políticas y orientado a un sector de la sociedad que el Estado no los tenía en el radar , Y, además, tienen que estar dentro de un plan integral, no algo aislado. En esto está trabajando la Anses”.

