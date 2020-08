Héctor Vicentin, sobre el conflicto de Algodonera Avellaneda: “Hay una connotación política en el bloqueo de nuestra planta”

La planta de Algodonera Avellaneda se encuentra paralizada por el reclamo de un sector de los trabajadores que pretenden ser trasladados al sindicato de aceitero

Se agrava el conflicto en Algodonera Avellaneda, una empresa del Grupo Vicentin instalada en la ciudad santafesina de Reconquista. Su planta se encuentra paralizada por el reclamo de un sector de los trabajadores que pretenden ser trasladados al sindicato de aceiteros. En reiteradas oportunidades la empresa expresó ante autoridades judiciales, provinciales y los medios, que el único gremio que reconocía era el textil.

En las últimas horas el panorama se complicó, ya que desde la compañía denunciaron que en un acto “intimidatorio, ilegal y violento”, el grupo de trabajadores que lleva adelante la protesta decidieron extender su accionar al decidir bloquear los accesos a las plantas de bioetanol y alimento balanceado.

Según precisaron ayer desde la empresa en un comunicado, el bloqueo impide el ingreso de materia prima y la salida de productos elaborados de una empresa que nada tiene que ver con el conflicto original, ni con los supuestos reclamos planteados. Y comentaron: “Esta actitud pone claramente de manifiesto la intencionalidad política de sus actos, porque es un grupo liderado por miembros del sindicato aceitero e integrado en su gran mayoría por activistas ajenos a la actividad productiva de nuestras plantas”.

Por otro lado, señalaron: “ Este accionar ha sido posible al amparo de la inacción y la complicidad de ciertos sectores de las fuerzas de seguridad y del Poder Ejecutivo provincial que han ignorado la disposición del juez que interviene en la causa, incumpliendo la orden judicial de permitir el acceso de los trabajadores a sus puestos de trabajo y tolerando que sean agredidos, amenazados y coercionados impunemente”.

Bloqueo al ingreso y egreso de Algodonera Avellaneda

En diálogo con Infobae, el director de Algodonera Avellaneda, Héctor Vicentin, sostuvo que “hay una connotación política total detrás del bloqueo y paralización de la empresa”, y aseguró que el diálogo para destrabar el conflicto “hoy no existe” y que los trabajadores que llevan adelante el reclamo “rechazaron cualquier tipo de oferta salarial” propuesta por la empresa.

Además, el referente de Algodonera Avellaneda dijo: “Es la única industria textil que está en esta situación. En el país existen 10 o 12 industrias textiles, de las cuales el 40% está parada porque no tienen ventas y el otro 60% debe estar marchando al 50% de su capacidad. Ninguna, a nivel país ha tenido ni el más mínimo problema. Es fácil darse cuenta que hay una connotación política total en este tema. Lamentablemente, hay algún diputado provincial que también está fogoneando el tema”.

Por otro lado, Vicentin recordó: “La empresa no sólo cumple con los compromisos derivados de dichos acuerdos salariales, sino que adicionalmente abona un plus por productividad del orden del 15%. La compañía no ha dejado jamás de abonar los salarios correspondientes, aún en un contexto extremadamente delicado agravado por la pandemia, y se ha mantenido a todo el plantel de trabajadores sin producir ni un solo despido . También que es falso que se abone parte del sueldo con productos. Se trata en la realidad de beneficios adicionales que se otorgan por fuera del salario acordado”.

Héctor Vicentin

En relación a las negociaciones que se llevan adelante para solucionar el conflicto, Héctor Vicentin dijo: “En estos momentos el diálogo no existe. Realmente, es imposible dialogar, no porque nos falte voluntad, sino porque en todas las entrevistas que hemos tenido ellos rechazan cualquier tipo de oferta salarial o de cualquier otro tenor que le llegamos a hacer. Ellos tienen una idea fija de un sueldo que quieren ganar igual que los aceiteros. Eso es una cosa imposible. Es meterse en un brete muy complicado de solucionar. Por otro lado, esta gente desconoce totalmente al sindicato de la Asociación Obrera Textil (AOTRA) y cualquier acuerdo que el sindicato pueda llegar a hacer. Estamos en un callejón sin salida. No sabemos qué hacer”.

Sin acuerdo

Ante la postura inflexible de parte de los trabajadores que llevan adelante el reclamo, Vicentin advirtió que “desconocen totalmente al sindicato textil y quieren pertenecer al aceitero. Es lo mismo que los docentes en Santa Fe quieran pertenecer al sindicato de petroleros. La actividad es la que está regida por convenios colectivos de trabajo. Han rechazado todo lo que le hemos propuesto. Ellos quieren pertenecer al gremio aceitero y que las paritarias sean regidas por esa estructura sindical”.

Según Vicentin, los trabajadores que protestan “son un grupo menor. La gente que están haciendo los piquetes no superan las 40 o 50 personas, pero que el resto de los empleados tiene miedo de ingresar, porque fueron amenazados, les pegaron, los llaman por teléfono, y ya hay denuncias hechas. También hay que decir que el secretario general de aceiteros de la seccional Reconquista, Dionisio Alfonso, está al frente de esa manifestación. Es decir, la injerencia es total”.

Teniendo en cuenta el intento por parte del Gobierno nacional, luego abandonado, de intervenir y expropiar Vicentin, luego que la empresa se presentara en convocatoria de acreedores por una deuda superior a los $100.000 millones, el accionista dejó entrever que “ quizás el gobierno nacional está detrás de todo esto” , pero no lo aseveró. “Hay otras cosas, como el ataque o los requerimientos que está presentando la AFIP en este momento de viejas cuestiones que ya estaban prácticamente zanjadas hace 10 años. Y lo está haciendo dentro del marco del concurso para embarrar la cancha, lo mismo sucede con el Banco Nación”, concluyó.

Seguí leyendo:

Sectores del campo reiteraron su rechazo al proyecto de reforma judicial