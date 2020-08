El Gobierno, con incapacidad para generar divisas, no logra salir del encierro al que lo sometió el dólar

Operadores en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Argentina. Foto de archivo Feb 26, 2020. REUTERS/Agustin Marcarian

El dólar siguió en alza, aunque bajó el monto de negocios en los alternativos porque muchos de los bonos que se utilizaban para hacer esta operación fueron entregados para el canje de la deuda.

También en el mercado marginal, el “blue” o dólar libre, con escasos negocios subió otros dos centavos a $ 36. En ese caso, la oferta del dólar ahorro ayuda, pero a mediados de mes estas operaciones caen porque los adquirentes son, en su mayoría asalariados, y porque se está restringiendo el acceso de los coleros digitales.

Lo cierto es que el contado con liquidación que operó alrededor de USD 30 millones, aumentó $ 1,54 (+1,2%) después de haber perforado el techo $135 y haber rozado el récord histórico. El dólar Bolsa o MEP, tuvo más fuerza y subió $ 1,81 (+1,4%) a $ 129,42.

En un intento de calmar a la plaza, el Banco Central subió el dólar en bancos y casas de cambio apenas 7 centavos a $ 77,77 lo que elevó el dólar ahorro o solidario a $ 100,75. En la plaza mayorista, donde el monto de operaciones fue de USD 268 millones por los escasos dólares que liquidaron los exportadores, el Banco Central tuvo que vender alrededor de USD 20 millones para poder abastecer a la demanda de importadores. La divisa subió 5 centavos y cerró en $ 73,53. De esta manera, incluyendo el feriado del lunes, el ritmo de devaluación alcanza 7,5 centavos diarios. Es probable que la devaluación del viernes sea más elevada y eleve el promedio diario a 8 centavos.

La idea del Gobierno es no tomar decisiones cambiarias -incluida la suspensión del cupo de USD 200 dólares diarios- hasta después de concretarse el canje. Creen que esta aparición de nuevos bonos descomprimirá la plaza y con suerte los ahorristas pueden imaginar un setiembre con la existencia de este dólar tan cuestionado. Esto no quiere decir que no estén pensando en distintas reformas como bajar el cupo a la mitad o tomar el movimiento cambiario y las declaraciones juradas ante la AFIP para autorizar la operación.

Las reservas bajaron USD 23 millones y quedaron en USD 43.093 millones. Su suerte, para no perforar el piso de USD 43.000 millones en poco tiempo, está atada a la performance del oro y del dólar en el mundo. El metal precioso, si bien perdió casi 3% y cerró en USD 1.938 por onza troy, en el post cierre del Mercado de Metales de Nueva York aumentaba a USD 1957. La caída del dólar de 0,25% frente a las 6 principales monedas del mundo, incluido el euro, ayudó a que las reservas no cedan más.

“Antes la inversión en ladrillos era el refugio más importante de los argentinos, pero los impuestos, las mayores tarifas y los convenios salariales y ahora la recesión que complicó a casi 70% de los locales comerciales, hizo que perdieran esa condición porque la renta es mínima. Además, la nueva ley de alquileres complicó a todos. Por eso el dólar suma cada vez más clientes”, señaló Adrián Mercado, uno de los principales brokers inmobiliarios.

Los bonos, a la espera del 28 de setiembre –día en que se conocerá el porcentaje de acreedores que aceptaron la propuesta del Gobierno- se mantuvieron equilibrados. Los que tienen legislación argentina –acá todos aceptaron el canje de la deuda porque no les quedaba otra salida- tuvieron leves bajas. El Bonar 2020 cedió 0,64% y el Bonar 2024, 0,12%. Los que están bajo la ley Nueva York tuvieron mejor performance. El Discount aumentó 1,78% y el Par, 1,58%. Sin embargo, el riesgo país no reflejó esta situación porque aumentaron los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que son la referencia para confeccionar este indicador. Por eso el riesgo argentino creció 11 unidades (0,5%) a 2.159 puntos básicos.

La Bolsa subió, pero dejó dudas. El monto de negocios estuvo en los mínimos de los últimos tiempos al perforar el piso de $ 1.000 millones. Se operaron $ 974 millones, señal de que no hubo interesados en las acciones. El S&P Merval, el índice de las acciones líderes, avanzó apenas 0,56% en una rueda donde se mezclaron alzas y bajas. La mayor suba fue la de Comercial del Plata (+9,77%), pero es un papel que no tiene incidencia en el índice por su baja ponderación en el cálculo. Entre los papeles relevantes lo mejor pasó por Aluar (+3,64%) y Ternium (+2,57%). Los que perdieron tuvieron bajas leves, a excepción de Grupo Valores que perdió 2,79%.

Los ADR’s argentinos –certificados de tenencia de acciones que operan en Wall Street y cotizan en dólares- tuvieron una rueda mixta. Los que más subieron fueron los de Banco Supervielle (+3,23%), que rebotó tras la caída del día anterior, e IRSA (+0,86%). Las bajas más importantes correspondieron a Despegar (-2,70%), BBVA (-2,37%) y Telecom (-1,83%).

Hoy termina una semana de cuatro ruedas, donde el dólar fue el ganador, los bonos quedaron estables y la Bolsa siguió en baja. Lo que cambió fue que todo el movimiento se produjo con un menor monto de negocios. El Gobierno no logra salir del encierro al que lo sometió el dólar. La falta de divisas para defender la cotización es clave y está atada a la incapacidad de generar dólares vía exportación o deuda.

