Sin vuelos regulares en septiembre, cuáles son los planes y cronogramas especiales que preparan las aerolíneas

Durante varios meses, el sector aerocomercial tuvo el horizonte puesto en septiembre como la fecha de largada para los vuelos regulares. Una resolución de la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac), publicada a fines de abril, había autorizado a las líneas a vender pasajes a para volar a partir del 1º de septiembre.

Pero en las últimas semanas, desde el Gobierno descartaron que se pueda retomar la operación a partir del mes próximo y no confirmaron ninguna otra fecha para que las empresas puedan reanudar sus operaciones regulares . En este contexto, las compañías locales e internacionales comenzaron a reprogramar sus cronogramas de vuelos.

Aerolíneas Argentinas corrió su programación de vuelos domésticos que comenzaba el 1º de septiembre con un nuevo cronograma

Aerolíneas Argentinas corrió su programación de vuelos domésticos que comenzaba el 1º de septiembre con un nuevo cronograma que arranca el 15 de septiembre, pero que tienen muchas posibilidades de volver a extenderse mientras no haya una resolución oficial que lo autorice. Mientras tanto, siguen la cancelación para el transporte aerocomercial vigente desde mediados de marzo.

Todos los pasajeros tendrán la opción de reprogramar sus vuelos con flexibilidad y sin penalidades. “Eran pocos los vuelos programados en septiembre”, señalaron desde la compañía. Aerolíneas Argentinas vendió 188.000 pasajes durante el Hot Sale, de los cuales menos del 5% eran para septiembre y 25% son para volar entre octubre y diciembre de este año.

Los vuelos internacionales funcionarán como vuelos especiales

En tanto, las compañías locales Flybondi y JetSmart mantienen sus cronogramas para septiembre, mientras aguardan alguna comunicación oficial sobre las fechas de reinicio de las operaciones. Sin embargo, frente a la falta de confirmación de parte de las autoridades, desde Flybondi por ejemplo sugieren a los pasajeros con vuelos durante el próximo mes que reprogramen sus viajes, sin penalidad.

En el caso de los vuelos internacionales, varias empresas ya solicitaron a la ANAC autorización para operar vuelos especiales entre septiembre y octubre. Sin embargo, estos vuelos están limitados a viajes de repatriaciones y expatriaciones o por motivos de estudio o trabajo, pero no turísticos.

Los requisitos migratorios que se deben cumplir incluyen ser ciudadanos o residentes del país de destino, tener doble ciudadanía, casos de reagrupaciones familiares con permisos acordados y también trabajadores o estudiantes, con la correspondiente documentación. Excepto en el caso de los Estados Unidos, donde los argentinos pueden ingresar sin restricciones.

Entre las compañías que solicitaron permiso para vuelos especiales están Jetsmart (que opera un vuelo a Lima a fines de agosto), Air France (vuelos a Paría), KLM (vuelos a Amsterdam), Aerolíneas Argentinas (vuelos a Asunción, Santiago de Chile, San Pablo, Nueva York, Madrid y Miami) y American Airlines (con varios vuelos a Miami durante septiembre).

Los vuelos de cabotaje no tienen aun una fecha de reinicio oficial (REUTERS/Agustin Marcarian)

Aunque restan las confirmaciones de las autoridades de Cancillería o del ministerio de Salud, se espera que todos esos vuelos sean aprobados. Pueden ser autorizados hasta 48 horas antes.

También Air Europa comunicó esta semana que canceló sus vuelos regulares, con viajes especiales entre Madrid y Ezeiza una vez por semana. Los pasajeros que compraron tickets regulares podrán reprogramar sus pasajes. Hoy, la empresa anunció la siguiente operación especial para septiembre, sujeta a aprobación gubernamental: un vuelo especial semanal todos los domingos del mes desde Buenos Aires con destino Madrid y conexiones, y la operación Madrid-Buenos Aires será todos los viernes (4, 11, 18, 25 de septiembre).

Aerolíneas Argentinas tiene programados para septiembre 12 vuelos especiales a Madrid (entre idas y vueltas), 12 a Miami, dos a Nueva York, dos a Cancún, ocho a San Pablo, cinco a Santiago y tres a Asunción. No habrá operación a Rio de Janeiro, Montevideo, Punta del Este, Bogotá, Lima y Santa Cruz de la Sierra.

Los vuelos especiales pueden ser autorizados hasta 48 horas antes por la ANAC

“La prioridad es cumplir con las reglamentaciones y no hacer vuelos que no cumplan con las expectativas comerciales, que no tengan una demanda suficiente. Miami por ejemplo está con demanda porque no hay restricciones de ingreso para los argentinos”, explicaron desde la empresa.

Desde Air France KLM detallaron que solicitaron dos vuelos semanales de Air France y dos vuelos semanales de KLM para septiembre, más tres vuelos cargueros de KLM. Y un programa similar para octubre. Están esperando la aprobación de ANAC.

“Nosotros queremos seguir invirtiendo en los viajes desde y hacia Argentina. Teníamos previsto un programa muy completo, con tres vuelos semanales con Air France y cinco con KLM desde el 1º de septiembre. Teniendo en cuenta que no se autorizarán los vuelos comerciales en septiembre, readaptamos un nuevo cronograma de vuelos especiales para septiembre y octubre”, explicó Nathalie Larivet, directora General de la empresa para la Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay.

