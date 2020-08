Mercados: las acciones argentinas en el exterior caen hasta 4% tras la presentación de la oferta de canje en EEUU

Wall Street opera en alza y recupera lo perdido por la crisis del coronavirus. (EFE)

Los activos financieros de Argentina transitan en el exterior una rueda negativa, mientras que en el plano local no hay actividad bursátil ni cambiaria por el feriado del 17 de agosto.

Mientras que los índices de Wall Street operan mixtos y cerca de sus valores récord de febrero, antes de desatarse el rally vendedor por las propagación del coronavirus, las acciones argentinas que se operan como certificación ADR caen un 2% en su promedio en dólares, con bajas encabezadas por Banco Francés y Banco Macro (-4,5%). Otros papeles representativos como Grupo Galicia e YPF, pierden un 3 por ciento.

Los títulos públicos en dólares que se negocian en el exterior operan con baja leve, aunque conservan un incremento promedio de 6% en agosto, luego de que el Gobierno argentino formalizó el sábado por la noche la oferta de reestructuración de bonos, que se presentó este lunes ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés).

El riesgo país de JP Morgan sube 18 enteros para la Argentina, a 2.130 puntos básicos a las 12 horas. Se trata de la puntuación más alta desde el 4 de agosto, cuando se anunció el acuerdo por el canje.

En un decreto presidencial, el Gobierno de Alberto Fernández indicó que había aprobado una segunda ronda de enmiendas a la oferta inicial hecha en abril, un paso importante para lograr el acuerdo con acreedores de deuda emitida con ley extranjera.

El Gobierno y los principales grupos de acreedores alcanzaron un acuerdo en principio el 4 de agosto para reestructurar unos USD 65.000 millones, lo que ayudaría a salir de la cesación de pagos en la que se recayó el pasado 22 de mayo y aliviar una economía en recesión por más de dos años.

Las acciones argentinas promedian una caída de 14% en dólares desde que se anunció el canje el pasado 4 de agosto

Mientras que las acciones argentinas protagonizaron un importante rebote de cuatro meses mientras avanzaban las negociaciones, lapso en el que ganaron cerca de 75% en dólares, a partir del 4 de agosto se extendió una constante toma de ganancias, que implicó una baja de 14% en promedio en las últimas dos semanas.

En un comunicado separado, el Gobierno explicó que la implementación del acuerdo permitirá “generar condiciones de saneamiento a las finanzas públicas, dará certidumbre al sector privado y brindará al país una nueva plataforma de crecimiento una vez superada la pandemia”.

Y agregó que la propuesta reflejaba los términos financieros del acuerdo del 4 de agosto y el diálogo con los acreedores, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos internacionales sobre elementos legales.

El riesgo país argentino sube a 2.130 puntos, la cifra más alta desde que se anunció el acuerdo por la reestructuración

El Gobierno no dio una fecha nueva límite para que los acreedores acepten la oferta, aunque es probable que deban extender el plazo actual del 24 de agosto para darles una ventana de 10 días después de la presentación formal a la SEC.

Luego de esto, Argentina comenzará conversaciones con el FMI para obtener un nuevo programa que reemplace el alcanzado por el Gobierno anterior hace dos años.

Este lunes, Wall Street opera con números mixtos. El Dow Jones, su principal indicador, resta un marginal 0,1%, mientras que el S&P 500, considerado a menudo como el “medidor real” del estado del mercado de valores, gana 0,4% y se acerca al récord histórico que marcó en febrero, antes de las caídas por la pandemia.

Por su parte, el índice compuesto del mercado Nasdaq, donde cotizan las principales tecnológicas, ganaba un 0,6%, por encima de los 11.100 puntos y muy cerca de su máximo histórico del pasado 6 de agosto.

La rueda neoyorquina mantenía las ganancias en medio de un clima enrarecido por la falta de actividad frenética y menos operaciones de las habituales debido a las vacaciones de agosto, aunque con el S&P 500 se acerca a los 3.386 puntos que marcó en febrero y los analistas apuntan como un hito importante que podría añadir confianza en la robustez de la recuperación económica.

“Teníamos la sensación de que el fondo de la recesión económica no era tan malo como el pronóstico de referencia de los expertos. Pero también existe el sentimiento en este momento de que la recuperación no será rápida en forma de ‘V', sino que será más lenta”, apuntó el estrategia senior de Rabobank Lyn Graham-Taylor , en declaraciones a The Wall Street Journal.

A pesar del posible récord del S&P 500, preocupaba de nuevo en la bolsa neoyorquina las tensiones entre Estados Unidos y China, especialmente después de que el presidente Donald Trump emitiese una orden ejecutiva que obliga a ByteDance a vender o escindir TikTok en 90 días por las “evidencias creíbles” de que ByteDance “podría tomar medidas que amenacen con dañar la seguridad nacional de Estados Unidos”.

En otros mercados, el petróleo de Texas subía un 0,3% a los USD 42,15 el barril; el oro subía a los USD 1.977 la onza; el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajaba al 0,691% y el dólar perdía terreno frente al euro, con un cambio de 1,187.

Seguí leyendo:

Qué plazos, exigencias y sorpresas tendrá la negociación entre la Argentina y el FMI

Larry Fink, CEO de BlackRock: el acreedor más duro de la Argentina es también el administrador de fondos mejor pago del mundo

El Gobierno presentó la oferta final de canje de deuda ante el regulador del mercado de los Estados Unidos

Dólar “solidario”: con récord de demanda, los depósitos en dólares son el principal sostén de las reservas