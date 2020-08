Mercado Libre: ¿por qué su acción se derrumbó en Wall Street el día que anunció ingresos récord?

El valor de mercado de Mercado Libre viene aumentando en los últimos meses debido al efecto de la pandemia de coronavirus, que provocó en la compañía un crecimiento tanto en la parte de la demanda como de la oferta. (Mercado Libre)

El segundo trimestre de 2020 fue récord para Mercado Libre, la empresa que fundó hace 20 años Marcos Galperin.

Los ingresos netos del segundo trimestre fueron de USD 878,4 millones -un aumento interanual del 61,1% en dólares–; la empresa vio crecer en medio de la pandemia su base de usuarios únicos activos un 45,2%, con 51,5 millones personas en América Latina que compraron en la plataforma.

Sin embargo, el precio de su acción en Wall Street registró una caída de hasta 10%, que recortó luego del mediodía. ¿Qué pasó?

“ La acción había subido mucho y ahora corrige, pero esta baja se da no por balance , que es muy bueno, sino porque hoy se registra una rotación en el exterior, en todo el mercado, desde compañías tech, cloud e ecommerce a otras de value, como aerolíneas y bancos”, asegura el analista Ariel Sbdar.

“El mercado se adelantó al balance y fue convalidando subas. Los números son muy buenos y en los últimos seis trimestres había subido luego de la presentación de los resultados... hoy no país. Pero insisto, el mercado se adelantó un poco. Además, desde el viernes hay una rotación: suben casinos, marcas indumentaria, aéreas, todos sectores que cayeron fuerte la pandemia. Se está reasignando el dinero y hay arbitraje de sectores, pero las ‘tech’ van a volver a subir. No veo cambio de largo plazo, hay toma de ganancias y reasignación”, agregó Gustavo Neffa, de Research for Traders.

El fundador y CEO de la plataforma de comercio electrónico MercadoLibre, Marcos Galperin (REUTERS/Ginnette Riquelme)

Con un valor de mercado según el precio de sus acciones en Wall Street de casi USD 60.000 millones, Mercado Libre pelea cabeza a cabeza, día a día, con la brasileña Vale el primer puesto del podio de la empresa de mayor market cap de toda la región. La semana pasada fue número uno varios días.

Balance

En los meses de abril, mayo y junio, la empresa vendió 178,5 millones de artículos (una suba interanual del 101,4%) por USD 5.044,8 millones (+48,5%), con una ganancia bruta de USD 427,2 millones y un margen del 48,6%. El 69,4% de sus ventas proviene de transacciones realizadas desde dispositivos móviles.

“ La pandemia generó cambios significativos en el comportamiento de los consumidores, lo que se tradujo en un nuevo hito en la penetración del comercio electrónico y los pagos digitales en la región. Seguimos enfocándonos en el bienestar de nuestros equipos y hemos podido brindar una operación ininterrumpida de nuestras soluciones de e-commerce y fintech durante el segundo trimestre, ayudando a millones de PyMEs y compradores a realizar transacciones de forma segura”, dijo Pedro Arnt, Chief Financial Officer de MercadoLibre.

La evolución de la acción de Meli en los últimos 5 días hábiles, hasta el mediodía de hoy (Yahoo Finanzas)

“Incluso en estos tiempos difíciles y con aumentos desafiantes en los volúmenes procesados, 157,5 millones de artículos fueron enviados a través de Mercado Envíos, un aumento interanual del 124,2%”, destaca el comunicado trimestral. La empresa tuvo un bloqueo de sus depósitos por un conflicto con el gremio de Camioneros el mes pasado.

En cuanto a Mercado Pago, uno de los drivers de la compañía, “ el volumen total de pagos procesados durante el trimestre a través de Mercado Pago fue de USD 11.214,3 millones, un aumento interanual del 72,1% en dólares y del 142,1% en moneda constante. Se procesaron 404,8 millones de transacciones en el período, lo que representa un aumento interanual del 122,9%”.

“ La misión de MercadoLibre es democratizar el comercio y el dinero. Pero en el centro de la misión hay un propósito mayor: un intento de unir a las personas. Con tantas empresas afectadas, tenemos la oportunidad única de conectar y colaborar con millones de emprendedores latinoamericanos. Nuestra misión nunca ha sido más relevante, y nunca nos hemos sentido más decididos a avanzar ”, concluyó Arnt.

¿La más valiosa?

Por estas horas, Mercado Libre protagoniza una puja diaria para ver cuál es la empresa de mayor valor de la región. Este lunes, gana Vale por unos USD 3.000 millones. La semana pasada fue toda para Meli, como se menciona a la empresa argentina según la sigla con la que cotiza en el Nasdaq.

Un informe divulgado por la consultora Economática, destacó que el tercer escalón en la clasificación de las empresas más valiosas de Latinoamérica lo ocupa la petrolera Petrobras, controlada por el Estado brasileño, pero con acciones negociadas en las bolsas de San Pablo, Madrid y Nueva York, y con un valor de mercado de 55.534 millones de dólares.

Detrás surgen el banco Itaú, la mayor entidad financiera privada de Brasil (44.584 millones de dólares), la filial mexicana de la cadena minorista estadounidense Walmart (43.162 millones de dólares) y América Móvil, empresa del multimillonario mexicano Carlos Slim (41.809 millones de dólares).

No hay que perder de vista que Mercado Libre, la mayor plataforma de ecommerce de la región superó por primera vez en su historia los USD 50.000 millones de market cap en julio. Ese precio individual de los papeles de la empresa también superó un récord y cruzó por primera vez la barrera de los USD 1.000. Así, su valuación llegó a rozar los USD 50.500 millones, por encima de las reservas del Banco Central de República Argentina.

Hasta el séptimo mes de año, el precio de la acción trepó casi un 80 por ciento. Hace poco más de un año Infobae informó cómo la empresa superaba los USD 20.000 millones de valor.

