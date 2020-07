El Congreso convalidó la emisión de nueva deuda por USD 1.500 millones a la medida de los títulos en pesos de los fondos Pimco y Templeton

Guzmán cuando fue al Congreso a explicar el canje de deuda, ahora obtendría el apoyo para realizar subastas de títulos en dólares

La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados en su segundo turno del día r ecibió al secretario de Hacienda, Raúl Rigo, quien expuso sobre el pedido de ampliación del Presupuesto 2020 que envió el Ejecutivo nacional y que podría ser tratado el próximo viernes en el recinto de la Cámara de Diputados.

Aunque el documento enviado al Congreso tiene 128 páginas, las espadas económicas de los bloques de la oposición se concentraron en dos artículos particulares, el 7 y el 8 del documento por el cual el Ejecutivo señala que buscará emitir deuda en dólares bajo legislación local por un total de USD 1.500 millones.

La discusión entre los legisladores era por qué emitir titulos en moneda extranjera, si el ministro Martín Guzmán y el gobierno en su conjunto resaltan que hace falta desdolarizar la deuda ahora buscaba emitir en dólares.

El secretario Rigo señaló que la medida apunta a sacar a los jugadores “no cooperativos” del mercado en pesos. Lo que el funcionario del equipo de Guzmán explicó a los diputados es que el Palacio de Hacienda intenta “administrar” la salida de esos fondos.

La ampliación presupuestaria y la emisión de deuda en dólares se podría tratar el próximo viernes

“Hay jugadores no cooperativos que no entraron en los diferentes canjes y en este contexto se asume que una salida podría generar tensión en el mercado cambiario, esto obedece a que la Argentina hoy no tiene dólares pero puede ofrecer dólares a futuro. De esta manera, lo que hacemos no es un canje de deuda sino que aquel que tiene deuda en pesos puede suscribir títulos en dólares para que se pueda ir administrando la salida de esos jugadores no cooperativos”, explicó el funcionario del Palacio de Hacienda.

Desde la oposición señalaron a Infobae que la medida que busca llevar adelante Guzmán: “Lo que Rigo explicó apunta a Pimco y a Templeton, con la intención de evitar que cobren en pesos y vayan al mercado cambiario”.

Frente a la consulta de si existía la posibilidad de que esos artículos sean aprobados en el recinto, no dudaron en afirmar que son “grandes” , por lo que el Palacio de Hacienda tendría el camino libre para lanzar la primera licitación de deuda en dólares programada para el próximo 8 de agosto y por un monto de 500 millones de dólares.

La medida busca "administrar" la salida de PIMCO y Templeton de la deuda en pesos

El punto que quizás genera más resquemores de la redacción de ambos artículos es que deja abierta la posibilidad para que esta forma de realizar un canje vía una subasta no queden alcanzadas por las disposiciones del artículo 65 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y sus modificaciones.

Así como el artículo 7 del proyecto de modificación presupuestaria establece que durante 2020 las futuras suscripciones de títulos públicos denominados en dólares estadounidenses a emitirse bajo ley local por hasta USD 1.500 millones puedan realizarse con los instrumentos de deuda pública denominados en pesos que determine el Órgano Coordinador de los Sistemas de Administración Financiera.

Asimismo, señala que dichas operaciones “no estarán alcanzadas” por las disposiciones del artículo 65 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público.

“Esto deja abierta la posibilidad de que se pueda repetir una situación similar ya que con este detalle se esquivan situaciones técnicas referidas a la emisión de deuda”, explicaron.

Hacienda señala que no es un canje sino una licitación de instrumentos

Tanto es así que el artículo 8 establece disponer que las futuras suscripciones de títulos públicos denominados en pesos “se puedan realizar con instrumentos de deuda pública denominados en igual moneda” y que dichas operaciones no estarán alcanzadas por el art 65 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y sus modificaciones.

En su explicación, el funcionario del Palacio de Hacienda señaló que “no es aplicable porque esto no es un canje sino una licitación donde se fijará el precio. Nuevamente, esto no es un canje es una administración de pasivos”.

El 8 de agosto se realizará la primera licitación por USD 500 millones, la segunda también por USD 500 millones el 25 de septiembre y la tercera por la misma cantidad el 27 de noviembre. Cuando se lanzó este esquema, el pasado 16 de junio, el Ministerio de Economía señaló que se llevaba adelante estas tres subastas porque “es necesario recuperar la soberanía monetaria, construir una curva de rendimientos en pesos que brinde opciones de ahorro y permita el financiamiento para el sector público y privado, asegurando de este modo la estabilidad de mediano y largo plazo”.

