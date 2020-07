Guzmán no comparte el diagnóstico de Pesce y afirma que la presión sobre el dólar y el aumento de la brecha fueron consecuencia también de la pandemia. “No es una cuestión que tenga que ver sólo con la deuda, tiene que ver con una situación más general en la que el coronavirus nos ha pegado fuerte”, dijo ayer . “Hay decisiones que se tomaron en una situación de emergencia que, a medida que se vaya normalizando van a ir cambiando, pero esto no se resuelve de un día para el otro. No es que se resuelve la deuda y cambia todo al día siguiente”, profundizó el ministro, en un mensaje que desalienta las expectativas de una eliminación de los controles cambiarios en el corto plazo.