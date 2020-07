Como ya se dijo, las puntas de la negociación antes de esta oferta estaban 50 a 58. En este sentido, y como lo indica la más básica teoría de la negociación, Argentina “partió la diferencia”, ofreciendo casi 54 centavos. Una mejora sustantiva sobre esta oferta sería, paradójicamente, contraproducente, puesto que comenzaría a amenazar la sostenibilidad de la deuda y, en este sentido, podría desincentivar la participación de los acreedores, si estos últimos perciben un país que se está sometiendo a un compromiso que el propio país no está en condiciones de cumplir. Para entender a qué tipo de dinámica nos estamos refiriendo, Argentina sufrió eso al momento de negociar el mega-canje y el blindaje. Este tipo de acuerdos no solo no involucraban quitas sino que además implicaban dinero fresco para el país. Sin embargo, la evidente insostenibilidad de estas operaciones implicaron que Argentina entrara en una crisis de deuda a los pocos meses de “celebrados” estos arreglos. La sostenibilidad no es un concepto abstracto que inventó el actual ministro de Argentina, sino que es la pregunta que flota en el aire en cualquier arreglo de deuda. Es la misma pregunta que nos podemos hacer cuando un amigo que nos debe dinero y está pasando por una mala situación económica se compromete a devolvernos la totalidad el mes que viene. Cuando sabemos que nuestro amigo no lo va poder hacer, cada uno de nosotros toma las decisiones que considere oportunas y, sobre todo, no se toma muy en serio la promesa. Para que no pase esto, los países deben asumir compromisos que sean creíbles, es decir, sostenibles. De lo contrario, la reputación del país y del equipo económico se ve afectada y eso afecta las posibilidades futuras de recuperar el acceso al financiamiento de largo plazo.