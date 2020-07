Otro problema con el que tuvo que lidiar es el de los pagos dado que mucha gente no está bancarizada . “Antes te pagaban en efectivo y ahora no saben cómo pagarte. Al principio de la pandemia tuve algunas demoras con los pagos porque las personas no querían salir de sus casas y tenían problemas para transferir desde una cuenta bancaria. Ahí queda al desnudo la falta de bancarización que existe en el país”, planteó Montali.