David Loisi, presidente de la Fundación Liga del Consorcista, le dijo a Infobae: “lo que se sugiere y lo que están haciendo la mayoría de los consorcios es no cobrar punitorios a las personas que se atrasan por efecto de la crisis que profundizó la pandemia , aunque no existe una normativa al respecto. Se trata del interés que se cobra por pagar con retraso. Pero no para quienes son deudores consuetudinario”.