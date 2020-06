Según publicó el sitio especializado EconoJournal, además de darle una señala a la industria, el Gobierno habría escuchado a los técnicos de Energía quienes proyectan que si no se retoma la perforación de pozos de gas el invierno que viene pueden llegar a faltar entre 20 y 30 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/día) más de gas . Esa es la cuenta que el sitio especializado señala que hará falta sólo para el 2020. Queda claro que si no se genera gas local se tendrá que importar, lo que significaría la salida de dólares de las arcas nacionales, algo que en el Ministerio de Economía no ven con muy buenos ojos en medio de la renegociación de la deuda y la fuerte crisis que general la pandemia y la cuarentena