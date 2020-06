“Se venía de una inercia con clientes que tenían muchas cuotas en las tarjetas. Esas cuotas todos los meses que van venciendo y los nuevos que das son menores a los que van venciendo, porque hay menos consumo, no hay viajes, no hay teatro, no hay restaurante. Mucha de esa compra es por impulso: si no se va al shopping no se compra la cartera o el par de zapatos ”, agregó.