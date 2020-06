El tercero excluido de Aristóteles se puede aplicar al complejo mundo de las finanzas. Si la primera oferta era sustentable, la segunda no. O viceversa: porque las cosas no pueden ser y no ser a la vez. Es decir: Guzmán negoció mal y llegó a la segunda iniciativa, o la segunda iniciativa es de verdad sustentable y Argentina perdió seis meses de negociación y ya pagó 5.000 millones de dólares que podría haber aplicado a la negociación final con los acreedores privados.