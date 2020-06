-Soy procesado, no tenemos fecha de juicio, no está firme la elevación a juicio. Hasta el momento solamente he declarado el primer día en el que fui detenido. No me mostraron los elementos de cargo. La fiscal no me ha hecho ninguna pregunta al respecto, y las pruebas que fuimos ofreciendo en el mismo momento de la indagatoria, aún sin ver la causa, aún sin saber los motivos por los cuales me encarcelaban declaré y dejé abierto. Nuestra causa es del año 2014, se investigaban hechos ocurridos en el año 2008. Por entonces, la fiscal Bettina Smolinsky de Lacki, me había comentado sobre la intervención telefónica y seguimientos efectuados a policías y otras personas en la causa que luego me vería involucrado, y a la que el relato mediático instaló, a pedido de la Gobernación, como “la súper banda del Juez Melazo. Finalmente llegó el momento político oportuno o necesario para Vidal, Carrió, Conte Grand y Bullrich y después de declarar como testigo en esa causa, la justicia que sucumbió a la presión del Poder político, ordenó mi detención en un Mega-operativo, en paralelo con la primera declaración en los Tribunales Federales de Comodoro Py de la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.