Hay adelantos que son por muy corto plazo. Pero prefiero no discutir eso, prefiero discutir que el monto total del crédito bancario en la Argentina es muy pequeño, en la región el crédito se desarrolló 5 veces más. No hacemos un control policial sobre los préstamos. En esa comunicación del BCRA, además, hay empresas que pertenecen a nuestra Cámara. De hecho, estamos preparando un documento para fomentar buenas prácticas, como dar información clara y transparente, las políticas de atención a quien solicita el crédito, de cobro, de manejo de información y datos de las personas y el control de un endeudamiento responsable. Por supuesto, uno no puede garantizar que en la industria haya algún participante que no es todo lo honesto que uno quisiera. Pero tratamos de subir la vara.