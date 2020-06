El informe de CAME destaca además que hubo gran disparidad de ventas entre ramos, entre ciudades y entre comercios de un mismo sector, según la política de la provincia o localidad del comercio respecto de la cuarentena. “Hubo negocios que cerraron al 100% y no vendieron nada, otros que se abocaron al e-commerce, algunos que abrieron con rangos horarios más largos y otros más cortos. Todos eso estuvo determinado por las medidas de cada ciudad frente a la pandemia y la presencia o no de casos de coronavirus” , señaló CAME.