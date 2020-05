Así, las Micro y Pequeñas empresas más prudentes optaron por devolver la ayuda de abril (no sea que al gobierno se le ocurra aplicar la norma retroactivamente) y muchas más desistieron de la ayuda para mayo. Además, explicó del Corro, la normativa no sólo prohíbe distribuir dividendos de 2020 -lo que resulta lógico, pues es un año en que no los tendrán y si los tuvieran sería con subsidio del ATP- sino incluso los que tenían acumulados y no distribuidos hasta 2019.