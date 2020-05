Desde el Gobierno se mostraron sorprendidos con el informe de Caballero y Giusse y señalaron que “ hay una inconsistencia y es que no hay un presupuesto, si no que son fondos que va liberando el Tesoro Nacional. Además, es un programa que depende de muchas oficinas, no solo de la Anses, por lo que tomar esos datos es parcial", agregaron.