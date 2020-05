En términos puramente contables, el año pasado no podría haber sido más exitoso para el Banco Central. A pesar de que la inflación rozó el 54% y el dólar saltó 59%, 2019 fue un período de grandes ganancias para la autoridad monetaria. Claro que no se trata de una organización con fines de lucro, pero la obtención de utilidades no es inocente. La Carta Orgánica le permite al banco tomar esos resultados y distribuirlos a su único accionista: el Estado Nacional.