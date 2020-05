El trámite podría ocurrir mañana mismo si es que hoy algún inversor presenta una solicitud para gatillar los CDS. Por el momento, eso se considera poco probable ya que el nivel actual de precios de los bonos argentinos no deja margen de ganancia, a menos que caigan precisamente por la declaración de default. De todos modos, el ISDA deberá determinar si la Argentina incumplió un pago y, por ende, está en default, aun cuando no exista ningún pedido de activación. En ese escenario, la decisión podría demorar hasta 30 días, lo que se superpone las negociaciones con los bonistas por la reestructuración y, eventualmente, con el acuerdo, ahora para salir de la cesación de pagos, si es que no se vuelven a estirar los plazos del proceso.