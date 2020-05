La tendencia al trabajo remoto requiere desde infraestructura general (en particular, telecomunicaciones) a particular (de cada empresa) y va de la mano del trabajo por objetivos y del free-lancing, pero también genera resistencias institucionales. Como Matías Cremonte, de la Asociación de Abogados Laboralistas, comentó en una nota de Infobae . “El teletrabajo, si vino para quedarse, ¿va a mejorar las condiciones laborales y el trabajador va a disponer más de su tiempo? Le ahorrás al empleador el alquiler de un lugar, los servicios y la persona se paga su Internet, su teléfono. No hay regulación en la Argentina del teletrabajo”.