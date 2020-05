Según Federico Furiase, economista de la consultora Eco Go y profesor de la Universidad Di Tella, “se piensa en ponerles un techo de 2,5%. Es como agregar más intereses a los bonos y se comenzarían a pagar a partir de 2025 y los desembolsos no irían más allá de los USD 280 millones anuales”. Es un edulcorante para tentar a los acreedores que no está firme, porque depende de lo que la otra parte ofrezca como concesión.