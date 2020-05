Según le dijo ayer a este medio el tributarista Sebastián Domínguez, los inconvenientes de no postergar los vencimientos iban a impactar tanto a las sociedades como a las personas humanas. "En el primer caso el problema radica en que los contadores no podemos ir a las compañías a terminar las auditorias porque no somos personal esencial. A partir de esto, las empresas van a tener que hacer una declaración jurada de Ganancias cuando quizás no tienen el balance o la auditoría cerrada ”, señaló.