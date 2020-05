Según explican en Anses, los que percibieron el primer pago del IFE no necesitan hacer ninguna clase de trámite para acceder al segundo. E l universo de beneficiarios es exactamente el mismo. Sin embargo, si pueden continuar con sus reclamos quienes resultaron rechazados en el primer pedido y cuentan con documentación que pueda revertir esa situación. Un caso típico es el de personas que no actualizaron sus datos de domicilio después de una separación, ya que el bono se paga a familias y no a personas individuales.