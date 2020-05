Ambas partes ven los comunicados no como un aporte a una solución sino como un entorpecimiento en la discusión. “El cupón están dentro de la deuda a reestructurar, se supone que hay plazo hasta el 26 y el default lo tiene que pedir el acreedor. No está pedido, es porque se entendió que ese bono está dentro de la negociación”, explicó una fuente que sigue de cerca la negociación. Los bonistas no están tan seguros de eso.