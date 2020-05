“Desde que vino esta cuestión de la pandemia, si en los primeros 100 días no tenía un programa hecho y derecho no lo pidamos ahora (...). Ahora hay que salir de este problema evitando el colapso. El tema más relevante es micro y la focalización para que llegue. Todavía decimos que no llegaron los $10.000, no llegaron los créditos, y esto es difícil a nivel global, pero hay que cuidar eso”, comentó Melconián. “Dado que has ido por la opción sanitarista, que respeto, tenés que ser muy preciso en la cantidad que tenés que usar y donde la ponés”, mencionó.