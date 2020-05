En tanto, señaló que Argentina tiene pocos avales detrás de su propuesta. “El Gobierno cuenta con un informe del Fondo Monetario Internacional que no está firmado. Es un apoyo que va en línea con lo que plantea Guzmán pero no tiene firma. No se sabe qué sustento tiene. Al no tener la firma del board del Fondo, tiene menos validez. Tenemos un montón de puntos flacos por donde nos pueden entrar los acreedores”, remarcó el jede de FIEL en la videoconferencia con Infobae .