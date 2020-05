“Esto en el caso de que las líneas aéreas no se ven afectadas y siguen volando que no será el caso si los llevan a hasta septiembre; hay compañías que se van a cancelar”, advirtió el ejecutivo. Hasta el momento, la única que anunció que cancelará vuelos a Argentina fue Air New Zealand, que oficializó que no reanudará las operaciones de la ruta Auckland-Buenos Aires . “La Argentina ha sido un desafío antes de la pandemia y no esperamos que este mercado se recupere rápidamente”, explicaron en un comunicado.