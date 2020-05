Suponiendo que el propietario accede al beneficio del préstamo a tasa cero por el monto máximo permitido ($150 mil). Este crédito se repagará a partir del séptimo mes en 12 cuotas iguales y consecutivas y, dada la tasa de 0% y una inflación de 50% anual, el valor real de devolución es de aproximadamente la mitad. El problema es que dicho préstamo se deposita como saldo de una tarjeta de crédito, por lo que muchos pagos del negocio estarán vedados. Nuevamente la empresa debería recurrir a la suspensión de los pagos no esenciales (es decir, no operativos). Al propietario pyme le quedaría un sobrante de 100 mil pesos aproximadamente que no puede aplicar, por ejemplo, al pago de proveedores.