Cálculos de ese tipo, reconoce The Economist, no tienen en cuenta el riesgo de fuga de capitales de los propios ciudadanos de un país. A su vez, asumen que los países no atraerán inversión extranjera, algo que tal vez sea demasiado pesimista. De hecho, precisa el artículo, 11 economías emergentes colocaron USD 44.000 millones en bonos y hasta Panamá, hiperendeudado y corto de reservas, emitió bonos a un costo inferior a los 400 puntos básicos.