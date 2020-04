— Estuvo bien poner la economía en el freezer en un primer momento. Pero ahora hay que pensar un plan de salida. Si no hay actividad económica en el amplio sentido, desde el kiosco hasta la gran siderúrgica, la Argentina va a sufrir el triple. Y no aislarnos del mundo. No digo que no se están haciendo cosas y no estoy en desacuerdo con la cuarentena, pero seamos conscientes de que no se puede separar perder vidas por el coronavirus que las otras vidas que también se van a destruir . Estoy preocupada de no encontrar una salida para que este freezer económico no cueste más vidas también. Más en un país con escasas reservas y recursos. La pobreza va a crecer. El dólar se disparó y eso no sucede en otros países.