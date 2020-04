- No creo que los fallos hayan venido a partir de esta ley, sino del incumplimiento de los contratos . En 2016 no había ley cerrojo, pero en los hechos el Gobierno no podía negociar nada mejor. Y Guzmán también tiene su propio cerrojo, en base a los principios de sustentabilidad que fijó en su oferta. Pero eso no les importa a los acreedores. Si al acreedor extranjero le decís que va a dialogar, para él significa negociar. No entienden otra cosa . Y, además, no hay números para justificar cuál es la falta de sustentabilidad. Que lo diga el FMI tampoco es muy trascendente, porque solo quiere cobrar su propia deuda. En definitiva, si la Argentina mantiene la estrategia actual, va a perder los juicios, pero tal vez gane tiempo.