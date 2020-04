Los inversores van tras los bonos porque sobran pesos y existe un pseudo corralito que impide que la gente no bancarizada se apropie de esos billetes. De hecho, uno de los bancos grandes solo da efectivo en caja si la suma excede $ 500 mil, caso contrario le dice al cliente que debe retirarlos del cajero automático. Si por caso, el cliente quiere $ 450 mil en efectivo, no se los dan en ventanilla y deberá ir durante varios días al cajero a hacerse de esa cifra. Ni hablar si quiere retirar dólares. El poder de entrega de los cajeros es mínimo y retirarlos en la ventanilla es una hazaña porque los bancos aducen que no tiene efectivo y que debe avisar con anticipación para hacerse de las divisas, lo que implica repetir el arduo trámite de sacar un nuevo número para ser atendido en la sucursal.