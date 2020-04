“Lamentablemente, las opiniones del Grupo de Titulares de Bonos de Canje no se han tenido en cuenta de ninguna manera en la oferta de canje anunciada por la Argentina. En lugar de seguir un curso de compromiso constructivo, la Argentina ha optado por hacer una oferta unilateral. La propuesta de la Argentina no representa el resultado de negociaciones de buena fe, por lo que el Grupo de Titulares de Bonos de Canje la considera inaceptable y no tiene intención de apoyarla ”, dijeron los bonistas en un comunicado.