Este argumento es falso a todas luces porque de lo que se trata no es de sacrificar a la gente que trabaja. En todo caso, lo que no quiere la dirigencia política argentina es bajar el gasto de la política donde hay mucho margen para recortar. En otros términos, no pago la deuda para no perder mi negocio, que es el negocio de la política. Por eso oficialismo y oposición estuvieron juntos para presentar esta reestructuración. Fue una especie de 2001 pero sin aplausos.