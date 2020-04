Según explicó el presidente Fernández, el mundo hoy “cambió su lógica, y yo celebro que el Fondo Monetario entienda lo que está pasando. Ayer me llamó el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, y me planteaba su preocupación, decía que en América latina no somos países pobres por lo que nadie se preocupa de nuestras deudas. Somos países en desarrollo, no nos auxilia los tesoro del mundo porque se auxilian a sí mismo, no nos auxilia Europa porque se auxilia a sí misma, etc.". Frente a esto Fernández dijo que su par de Costa Rico le planteó pedirle al Fondo “que nos preste a tasa cero y a largo plazo. Me pidió que Argentina lo acompañe y lo vamos a hacer. Ya hablé con Guzmán sobre esto".