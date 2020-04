En contrapartida, la evolución del dólar oficial, junto con la estabilidad de las tarifas, son las dos que permanecerán disponibles para contener la situación. “En tanto y en cuanto el dólar oficial no se dispare, la inflación no tendrá un salto. En abril no la veo subiendo, aunque sí se mantendrá en un nivel alto”, dijo Martín Polo, economista jefe de Mills Group, quien remarcó que la aceleración de la expansión monetaria sumada al desplome de la producción y las dificultades de las empresas por mantener los inventarios terminarán por modificar esa foto.