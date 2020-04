De la negociación de la deuda externa ni se habla. Un país con pandemia, bonos de vencimiento a corto plazo con tasas elevadas y paridades de 25%, con proyección de caída de la economía de 5,5% en el año, no está en condiciones de pagar su deuda salvo que le suspendan los pagos por tres años. La quita y la baja de tasas, hoy es indiferente porque cualquiera sea el valor no hay reservas ni los pesos suficientes para cancelarlos. Con los pesos, se acude a las renovaciones y con la deuda en dólares, si tiene legislación local, se decidió no pagar hasta 2021.