Sin embargo, no todos dan por sentado una mejora de los precios internacionales, e incluso desalientan la idea de espera r. “En general, el productor siempre espera todo lo que puede antes de vender a la espera de mejores precios. Pero no siempre le sale bien”, afirmó Gustavo Idígoras, director ejecutivo del Centro de Exportadores de Cereales (CEC). Lejos de alimentar esas expectativas, advirtió sobre los riesgos: “ China, si bien está en proceso de recuperación, aún no tracciona mayor demanda. Sigue vigente la crisis sanitaria de los porcinos que redujo el consumo de soja y, además, la solución de la guerra comercial entre China y Estados Unidos podría implicar que las ventas se podrían incrementar desde Estados Unidos y no desde los países del Mercosur”.