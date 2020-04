“Hay una clara división sobre si se debe o no conceder la buena voluntad a un país que no muestra buena voluntad para pagar a los tenedores de los bonos. Esta falta de voluntad de pago probablemente no mejorará si se trata de una reestructuración ordenada o de un incumplimiento desordenado con un valor de recuperación sesgado ahora a niveles históricos bajos. La falta de voluntad de pago atrapa los precios de la deuda en niveles bajos, independientemente de la intensidad de las repercusiones económicas, y alentaría a los tenedores a centrarse en los pagos de cupones a corto plazo”, escribió Morden.