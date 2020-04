- Creo que cada empresa tiene que resolver el problema de sueldos de acuerdo con sus posibilidades. Por mi experiencia cuando fui director Financiero de una empresa, especialmente cuando había muchos días que por algún conflicto no se trabajaba, se apelaba al crédito bancario. Ahora la situación es bastante distinta pues las aerolíneas, los aeropuertos, el turismo y muchos sectores no trabajan más que de forma remota, salvo la alimentación y bebidas, laboratorios y farmacias y otras. Con lo cual no tienen recursos de venta y es más difícil pagar los sueldos si no hay actividad, por más que no se pague más que lo necesario. En universidades en las que estoy en el tema salarial, se trabaja con clases remotas y esto puede significar algún ingreso aun en esta época. Hay que apelar al crédito, pero si no hay ventas es más difícil cumplir con los sueldos y otras obligaciones como las fiscales y proveedores.