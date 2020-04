No hay un peso en la calle. La cadena de pagos ya no resiste. Y quien tiene algo de liquidez, prefiere conservarla a toda costa antes que desprenderse de efectivo. Esa es la realidad de la economía argentina en plena cuarentena, una plaza tan seca como desiertas las calles de la Ciudad. Esa foto, sin embargo, podría empezar a modificarse a partir de hoy cuando se inicie, apertura de bancos mediante, no sólo el pago de jubilaciones sino también el refuerzo de $3.000 a los 4 millones de beneficiarios de AUH. A ese pago extraordinario se le sumará la acreditación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $ 10.000, que tendrá una segunda instancia de pago el 15 de abril. El paquete total, que no tiene otro mecanismo de financiamiento que la emisión monetaria, ascendería a una cifra superior a los $ 100.000 millones, de acuerdo al filtro que se aplique a los suscriptos en la ANSES para cobrar el IFE.